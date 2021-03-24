Указ о награждении Макарова стал одним из экспонатов выставки в Мариинском дворце

В здании Законодательного собрания Петербурга 24 марта официально откроется выставка в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Большинство экспонатов разместили в Ротонде Мариинского дворца. В основном это картины и графические работы художника Евгения Емельянова. Среди экспонатов также находится указ Владимира Путина о награждении председателя Заксобрания Вячеслава Макарова орденом Александра Невского.

Церемония открытия выставки должна начаться в 12:30.

Историки считают, что князь Александр Ярославич Невский родился около 13 мая 1221 года. Он княжил в Новгороде и Переяславле-Залесском, был великим князем Киевским и Владимирским. Известен своими военными победами над шведами в Невской битве и над Ливонским орденом в битве на Чудском озере.

Сергей Еремеев

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