ЗакС сможет официально отвечать на выступления чиновников

Депутаты парламента Петербурга смогут отправлять рекомендации и предложения по итогу докладов в Мариинском дворце губернатора, членов городского правительства, представителей территориальных органов исполнительной власти и прочих докладчиков. Соответствующую поправку в Устав региона ЗакС принял в первом чтении в среду, 24 марта.

Документ подготовили депутаты "Единой России" Сергей Никешин и Денис Четырбок. Никешин отметил, что новое правило будет касаться всех докладов, которые звучат в Мариинском дворце.

Против принятия инициативы никто не проголосовал. Однако представитель "Яблока" Борис Вишневский заявил, что городской парламент должен тщательнее контролировать исполнительную власть. Он призвал коллег "перестать просить и начать требовать".

Сергей Еремеев

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