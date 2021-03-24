"Духовника Путина" назначили главой Общественного совета при Росалкогольрегулировании

В Общественном совете, функционирующем при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, состоялось первое заседание в обновлённом составе, соответствующая информация опубликована на сайте ФСРАР.

Во встрече поучаствовали начальник Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин, заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб и другие чиновники.

"Члены совета единогласно утвердили кандидатуру митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) на посту Председателя и кандидатуру Владислава Спирина в качестве его заместителя", - указано в послании, размещённом на сайте ФСРАР.

Следует добавить, что Тихона Шевкунова часто именуют личным духовником действующего президента России Владимира Путина. Сам глава государства эту информацию никак не комментировал.

Фото: fsrar.gov.ru