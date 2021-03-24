Помощница председателя Дзержинского суда станет мировым судьей

Мировой судью участка 200 Петербурга назначили помощницу председателя Дзержинского районного суда Елену Красоткину.

Её кандидатуру Законодательное собрание утвердило на заседании 24 марта. "Против" проголосовали два депутата, "за" - 39.

Ранее Красоткина неоднократно озвучивала позицию Дзержинского суда, когда возникали конфликтные ситуации, например, туда не пускали журналистов или слушателей. В 2018 году, на одном из заседаний по продлению ареста петербургских фигурантов "пензенского дела", она попросила судебных приставов "составлять административные протоколы". Это случилось, когда на этаже, где в закрытом режиме рассматривалось ходатайство, собралось большое количество слушателей и журналистов. Их не пустили даже в коридор, держав на небольшом пятачке у лестницы, из-за чего собравшиеся начали возмущаться.

Приставы схватили журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля, разбив ему очки. Позже в отношении корреспондента составили протокол за неисполнение законного требования судебных приставов (ст. 17.3 КоАП). Позже суд не нашёл в действиях Френкеля состава административного правонарушения.

Сергей Еремеев