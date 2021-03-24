Резник пересел от Партии Роста к "Яблоку"

Избравшийся от Партии Роста депутат Максим Резник на заседании Заксобрания Петербурга 24 марта занял место рядом с представителями фракции "Яблоко" Борисом Вишневским и Михаилом Амосовым.

Он подтвердил ЗАКС.Ру, что будет сидеть на этом месте и на всех последующих заседаниях действующего созыва.

Напомним, ранее Резник резко высказался о Партии Роста в Facebook, после того как лидер её парламентской фракции Оксана Дмитриева объявила о решении выдвинуть своего кандидата Вадима Суходольского по избирательному округу "яблочника" Бориса Вишневского. Позже депутат удалил этот пост.

Сергей Еремеев

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