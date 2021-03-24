Депутаты ЗакСа продлили молодость петербуржцам

Молодежью в Петербурге теперь будут считаться люди в возрасте от 14 до 35 лет. Ранее верхняя планка составляла 30 лет.

Законопроект, продлевающий молодость, Законодательное собрание приняло в первом чтении в среду, 24 марта.

Инициативу внесла фракция "Единая Россия". Документ приводит городской закон о реализации городской молодежной политики в соответствие с федеральными изменениями, подписанными президентом Владимиром Путиным в конце 2020 года.

В частности, появляется новая идеологическая цель молодежной политики, в которой говорится о противостоянии коррупции и экстремизму:

"формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям".

С критикой законопроекта выступили несколько оппозиционных депутатов.

- Нынешняя власть российской молодёжи предложить ничего не может. Она её просто не понимает и поэтому боится, - заявил беспартийный Максим Резник.

Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева посчитала бессмысленным повторение федеральных норм в региональном документе. Александр Рассудов из КПРФ посчитал, что авторы аутентичного федерального законопроекта не знают истинные потребности молодёжи.

- Её волнует социальная несправедливость и отсутствие социальных лифтов, - подчеркнул Рассудов.

Коммунистка Ольга Ходунова подтвердила, что у молодёжи достаточно оснований быть недовольной, в том числе из-за платного образования и дорожающей аренды жилья.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в ответ заявил, что стране нужна система, которая бы готовила новых лидеров. Он также отметил значимость работы молодых волонтеров в дни пандемии. Макаров заявил, что волонтерские центры "Единой России" приняли порядка 500 тысяч звонков.

Сергей Еремеев

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