Суд в Москве приостановил включение Сергея Маркелова в реестр СМИ-иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы приостановил решение Минюста о внесении журналиста "7х7" Сергея Маркелова* в реестр СМИ-иноагента в качестве меры предварительной защиты по его иску, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство Маркелова. Напомним, накануне аналогичное решение принял Псковский горсуд: он приостановил действие распоряжение Минюста о признании СМИ-иноагентом журналистки Людмилы Савицкой*.

Маркелова, Савицкая и другие физлица, включенные в реестр иноагентов, в судах оспаривают решение Минюста и требуют признать его незаконным. Они были среди первых граждан, внесенных в реестр СМИ-иноагентов в конце 2020 года. Кроме них, в список попали правозащитник Лев Пономарев*, главред "Псковской губернии" Денис Камалягин* и активиста Дарья Апахончич*.

*Признаны СМИ-иноагентами в России