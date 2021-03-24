Макаров считает, что примером для молодёжи должен стать Александр Невский

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что для молодёжи России должен стать примером князь Александр Невский, который уже в 20 лет начал одерживать боевые победы.

- Понятно, у него было особое воспитание. Это князь, из княжеской семьи, - отметил председатель городского парламента.

Однако Макаров считает, что нужно задуматься над тем, как можно воспитать таких же великих полководцев, а также учёных и других выдающихся деятелей.

В том же выступлении спикер ЗакСа назвал комсомол "великой организацией".

Напомним, городской парламент принял в первом чтении поправки в закон о реализации молодёжной политики в Петербурге. Документ, в частности, увеличивает возраст молодёжи с 30 до 35 лет.

Сергей Еремеев

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