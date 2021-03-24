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11:43

Макаров считает, что примером для молодёжи должен стать Александр Невский

фото ЗакС политика Макаров считает, что примером для молодёжи должен стать Александр Невский

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что для молодёжи России должен стать примером князь Александр Невский, который уже в 20 лет начал одерживать боевые победы. 

- Понятно, у него было особое воспитание. Это князь, из княжеской семьи, - отметил председатель городского парламента. 

Однако Макаров считает, что нужно задуматься над тем, как можно воспитать таких же великих полководцев, а также учёных и других выдающихся деятелей. 

В том же выступлении спикер ЗакСа назвал комсомол "великой организацией".

Напомним, городской парламент принял в первом чтении поправки в закон о реализации молодёжной политики в Петербурге. Документ, в частности, увеличивает возраст молодёжи с 30 до 35 лет.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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