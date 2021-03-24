Омбудсмен Петербурга: В 2020 году полиция возбудила только 7% дел по заявлениям о домашнем насилии

В дни пандемии коронавируса резко увеличилось количество жалоб на домашнее насилие, заявил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов во время своего доклада в ЗакСе 24 марта.

По его словам, за 2020 год пострадавшие женщины написали в полицию 6703 заявления.

- Только по 7% из них были возбуждены уголовные дела, добавил Шишлов.

Он заявил, что для улучшения ситуации России необходимо поддержать Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, а также принять федеральный закон о профилактике семейно-бытового насилия.

Сергей Еремеев

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