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11:53

Омбудсмен Петербурга: В 2020 году полиция возбудила только 7% дел по заявлениям о домашнем насилии

фото ЗакС политика Омбудсмен Петербурга: В 2020 году полиция возбудила только 7% дел по заявлениям о домашнем насилии

В дни пандемии коронавируса резко увеличилось количество жалоб на домашнее насилие, заявил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов во время своего доклада в ЗакСе 24 марта. 

По его словам, за 2020 год пострадавшие женщины написали в полицию 6703 заявления. 

- Только по 7% из них были возбуждены уголовные дела, добавил Шишлов. 

Он заявил, что для улучшения ситуации России необходимо поддержать Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, а также принять федеральный закон о профилактике семейно-бытового насилия.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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