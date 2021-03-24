СК проверит выставку с человеческими телами в ВДНХ на нарушение нравственных ценностей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов выставки Body Worlds в Москве, сообщается на сайте СК.

В СК заявили, что в ряде СМИ "высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих". Также в СК обратили внимание на петицию с требованием закрыть экспозицию.

"Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству", - заявили в СК.

Анатомическая выставка немецкого патологоанатома Гюнтера фон Хагенса открылась в павильоне ВДНХ 12 марта. В экспозиции прдставлены реальные человеческие тела и органы, все тела были для инсталляции были завещаны.

Глава СПЧ Валерий Фадеев призывал дать выставке правовую оценку.