Омбудсмен Петербурга осудил отмену довыборов в ЗакС по 21-му округу

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов квалифицировал решение Горизбиркома отменить дополнительные выборы в ЗакС по одномандатному избирательному округу 21 как нарушение избирательных прав. Об этом омбудсмен заявил 24 марта во время своего отчёта за 2020 год в Мариинском дворце.

- Бездействие Горизбиркома привело к нарушению избирательных прав как 144 тысяч избирателей округа, так и избирателей, - заявил Шишлов.

Напомним, место в ЗакСе освободилось в июне 2019 года после смерти единоросса Павла Зеленкова. Горизбирком назначил довыборы на 7 июня.

Из-за эпидемии коронавируса Центральная избирательная комиссия приостановила все выборные кампании. Возобновлять их должны были сами регионы, когда опасность в проведении голосований уйдет. Однако решение о возобновлении кампании Горизбирком не принимал, а 17 сентября отменил старое решение о проведении выборов.

Сергей Еремеев

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