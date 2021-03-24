Макаров пожелал успеха Фатьяновой и другим будущим соперникам по выборам

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал заявление главы штаба Алексея Навального Ирины Фатьяновой о намерении идти против него на выборы в ЗакС.

- Я хочу пожелать успеха, - сказал Макаров на брифинге 24 марта.

Он отметил, что это касается и других кандидатов. Макаров призвал проводить предвыборные встречи позитивно и озвучивать на них конкретные предложения.

- Я с особым чувством отношусь к нашей Петроградской стороне. Главное, чтобы звучали конкретные предложения, как сделать жизнь лучше, - заявил председатель городского парламента.

Он также добавил, что знает каждого дворника на своей избирательной территории и у него есть помощники в каждом доме.

Напомним, Фатьянова объявила о намерении идти в ЗакС по третьему одномандатному округу, который сейчас в городском парламенте представляет Макаров. В разговоре с ЗАКС.Ру она сообщила, что пойдёт в парламент по этой территории, даже если спикер ЗакСа решит выдвигаться по другому округу.

Сергей Еремеев

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