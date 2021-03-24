Невзирая на отказ администрации, Ройзман представит книгу Киры Ярмыш на ярмарке Non/fiction

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман собирается презентовать книгу "Невероятные происшествия в женской камере № 3" пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш в ходе своей лекции на ярмарке Non/fiction в Москве, передает Znak.com.

Ранее администрация ярмарки отказалась проводить запланированное представление книги.

"Надо помочь хорошему человеку и смелой девушке. В нашем диктаторском режиме призыв к гражданственности снова стал сиять прежним блеском и стал необходимым", - сообщил писатель Юрий Лавут-Хуторянский, который также собирается поучаствовать в выставке.

В свою очередь директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава обратилась ко всем участникам ярмарки с призывом говорить не только по заявленной тематике, но и о книге Ярмыш, а также о "санитарном деле", фигуранткой которого она является.

"В результате, книга Киры и ее преследование станет центральным событием ярмарки", - уверен политолог Кирилл Рогов.

Ярмарка Non/fiction пройдет с 24 по 28 марта.

Книга "Невероятные происшествия в камере № 3", вышедшая в издательстве Corpus, посвящена пребыванию в женском спецприемнике и основана на личном опыте Ярмыш, которая в настоящее время находится под домашним арестом по так называемому "санитарному делу".

Фото: Кира Ярмыш / Facebook