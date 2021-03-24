В Росгвардии появилось собственное военно-политическое управление

Руководитель Росгвардии генерал Виктор Золотов объявил о том, что в руководимом им ведомстве появилось собственное военно-политическое управление, информирует РИА "Новости".

"Вчера мной подписан Приказ о создании главного военно-политического управления", - отчитался глава нацгвардии.

Как рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин новая структура будет предназначаться для "эффективного решения задач поддержания в войсках высокого идейного настроя и морального духа войск, политического воспитания личного состава".

Под военно-политической работой подразумевается "агитационно-пропагандистская" деятельность, с бойцами будут проводиться психологические занятия и иные мероприятия - в том числе развлекательного толка.

Цель создания политической структуры внутри Росгвардии - "обеспечивать высокий уровень морально-политического и психологического состояния", необходимый для "укрепления дисциплины".