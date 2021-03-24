В Петербурге не будут определять почетных меценатов в 2021 году

Законодательное собрание решило не рассматривать в 2021 году звание "Почетный меценат в Санкт-Петербурге". Это предложение поддержали все 40 голосовавших парламентариев.

По cловам депутата "Единой России" Любови Егоровой в городской парламент поступила только одна заявка на присвоение почетного звания. Единственным претендентом был генеральный директор ООО "Филберт" Андрей Иванов.

Однако юридическое управление ЗакСа установило, что представленные документы оформлены не надлежащим образом, заметила Егорова.

Звание "Почетный меценат" присуждается в Петербурге с 2016 года. В 2020 году его присвоили основателю строительной группы "Эталон" Вячеславу Заренкову. Это решение вызвало возмущение градозащитника и лидера фракции "Справедливая Россия" Алексея Ковалева.

Сергей Еремеев

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