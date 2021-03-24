Госдума одобрила ужесточения требований к работе НКО-иноагентов

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, ужесточающий требования к НКО-иноагентам и иностранным НКО, работающим в России, указано на сайте думы.

В законопроекте прописано, что НКО-иноагенты должны буду представлять в Минюст программы мероприятий и отчитываться об их реализации. Министерство будет иметь право направить НКО предприсание о запрете программы или какой-либо ее части. Невыполнение этого требования может обернуться для организации ликвидацией.

Также закон уточняет, что в реестр НКО-иноагентов будут вносить организации, которые получают деньги или иное имущество от российских юрлиц, бенефициарами которых являются иностранные граждане. Структурным подразделениям иностранных НКО будет запрещено использовать жилые помещения для места нахождения.

В последнее время законодательство об иноагентах в России ужесточается. В феврале Минюст предлагал создать новый, уже третий реестр иноагентов.