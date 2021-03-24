Смольный выделил более 200 млн рублей на "оффлайн"-праздники

В текущем году петербургские власти решили вложить в проведение праздников 219 млн рублей, которые в виде субсидий выделят их организаторам, оповестили в Смольном.

Уточняется, что на бюджетное финансирование могут рассчитывать только организаторы шести мероприятий - Дня Победы, Дня славянской письменности и культуры, Дня города, Дня знаний, Праздника новогодней елки и Нового года.

Организаторы получат возможность возместить затраты как на события, проводимые в традиционном очном формате, то есть со зрителями, так и за онлайн-трансляции.

"Хотелось бы чтобы в этом году праздники прошли не онлайн, а оффлайн. Все будет зависеть от эпидемической ситуации", - выразил надежду губернатор Александр Беглов.

В 2020 году из-за пандемии на праздники из городского бюджета выделили заметно меньше - 167 млн рублей.

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