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15:45

Депутаты Ленобласти одобрили Гатчину в качестве столицы региона

фото ЗакС политика Депутаты Ленобласти одобрили Гатчину в качестве столицы региона

Депутаты Заксобрания Ленобласти приняли законопроект, предоставляющий Гатчине статус столицы региона, передает ТАСС.

Законопроект приняли сразу в трех чтениях за одно заседание, воздержавшихся и голосовавших против не было. Документ вносит изменения в статью устава Ленобласти о месте размещения органов региональных властей: пока они размещаются в Петербурге.

В пояснительной записке указано, что Гатчина – удачное место для административного центра, поскольку находится рядом с крупными населенными пунктами и автодорогами. Во время периходного периода местами размещения органов госвласти Ленобласти будут и Гатчина, и Петербург.

Ведомства начнут переезд в Гатчину уже в 2021 году. Планировалось, что на первом этапе переедут комитет по культуре, включая Музейное агентство, комитет по туризму, комитет по делам молодежи, комитет по физкультуре и спорту и часть администрации губернатора и правительства Ленобласти. Для размещения ряда служб власти региона рассчитывают получить помещения, которые сейчас находятся в собственности Минобороны, и выкупить частные.

Закон вступит в силу со дня его официального публикования. Теперь его должен подписать областной губернатор Александр Дрозденко.

В августе 2020 года Дрозденко заявлял, что планирует закрепить столичный статус Гатчины и идея уже получила поддержку на федеральном уровне. Дрозденко не раз заявлял о таких намерениях с 2013 года, но ранее эти планы откладывались.

фото: pixabay.com

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