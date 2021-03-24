Ирина Фатьянова: "Я самый сильный оппонент Вячеслава Макарова"

Глава штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова рассказала ЗАКС.Ру, почему решила идти на выборы в городской парламент по округу спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и что будет делать, если главный единоросс города сам решит по нему не выдвигаться. Также поговорили о попытках оппозиции объединиться и жизни "Умного голосования" без Алексея Навального.

- Вы видели реакцию Telegram-каналов на новость о вашем выдвижении в ЗакС по третьему округу?

- Особенно нет времени за ними всеми следить, их очень много. Какие-то мне пересылали. Реакция разная.

- Я имею в виду те сообщения, где вас называли спарринг-партнером и спойлером Вячеслава Макарова. Некоторые авторы предполагали, что договоренность о вашем выдвижении была достигнута через оппозиционных депутатов ЗакСа. Почему этому нельзя верить?

- Я ни с кем никогда ничего не согласовываю, не хожу по кабинетам, не общаюсь с какими-то депутатами и так далее. Все, что я делаю, я делаю открыто. Никто за меня никуда не ходил. Может быть, конечно, ходил за моей спиной, но я очень сильно в этом сомневаюсь. Решение о выдвижении в этом округе я принимала самостоятельно. Это во-первых. А во-вторых, по-моему, очевидно, что, когда на нескольких ангажированных каналах сразу появляется подобная информация, значит работают по методичке. Хотят считать меня спойлером - пусть считают. Я считаю себя антиспойлером. Я являюсь самым сильным оппонентом Вячеслава Макарова, который может против него пойти, потому что открыто готова говорить о его деятельности, проводить антикоррупционные расследования, открыто задавать ему вопросы, которые волнуют жителей. Пусть пишут, они за это деньги получают.

- То есть вы сами решили идти по округу Макарова? Или кто-то эту идею подсказал?

- Идея принадлежит мне. Конечно, было бы совсем замечательно пойти по округу, где я живу, в Центральном районе, но там уже есть сильный кандидат, спойлером ему я выступать не собираюсь. Это Борис Вишневский. Третий округ - это тоже часть большого думского округа, который находится в центре. Я на Петроградке жила, знаю очень много местных проблем. И на Петроградской стороне, и на Черной речке, и в Центральном районе они похожи.

- Назовите три главные местные проблемы.

- Я бы назвала в первую очередь проблему, которая для всего города характерна. Это неубранный снег, неубранный лед. Службы, которые занимаются уборкой, обычно ждут, когда он растает сам, увидеть спецтехнику достаточно сложно. Второе - это исторические здания, которые в ужасном состоянии пребывают. Люди платят за капитальный ремонт, при этом здания разваливаются, сроки капитального ремонта переносятся, и внутри и снаружи историческое наследие разрушается. Ну и третье - это состояние дорог. Беда всей России, беда Петроградки в том числе.

- На муниципальных выборах в МО "Смольнинское" в 2019 году вы не попали в первую десятку по своему округу. Спустя полтора года заявляете амбиции победить главу городского парламента, одного из самых могущественных политиков города. Что изменилось? Откуда такая уверенность в себе?

- Когда я шла в муниципальные депутаты, это был мой первый опыт, связанный с политикой. До этого я была просто интересующейся гражданкой Российской Федерации. Для меня то решение было как порыв души. Я жила в округе, хотела что-то поменять. Несмотря на то, что я в десятку не вошла, отрыв был небольшой. Это важно. Будучи абсолютно без опыта, привлекла нескольких своих друзей волонтерами и интуитивно занималась кампанией. С тех пор прошло больше чем полтора года. Почти полтора года я работаю в штабе. Сейчас я понимаю, как вести кампанию. Она абсолютно продуманная, пошаговая, у меня есть огромная поддержка волонтеров штаба, моих друзей, знакомых, просто сторонников, которые подписаны на меня в социальных сетях. За первый день после выдвижения огромное количество людей заполнили форму для волонтерства. Я готова бороться, и я готова побеждать.

А то, что Макаров такой злой соперник… Знаете, может, это даже и хорошо. У него в округе все зачищено. В местных советах муниципалитетов нет депутатов независимых. Впервые он столкнется с реальной борьбой, ему придется отвечать на вопросы, придется смотреть, как активно агитируют волонтеры моей кампании. Посмотрим, как он будет себя чувствовать в обстановке реальной борьбы.

- Какая у вас главная претензия к этому человеку?

- Он превратил Законодательное собрание в казарму. Если мы захотим посмотреть, за какие законодательные инициативы Макаров голосовал, мы не сможем этого сделать, потому что голосования закрытые. Первое, что я хочу изменить, попав в ЗакС в качестве депутата - сделать их открытыми. Последние нововведения связаны с тем, что депутатам нельзя высказываться не по теме обсуждаемых законопроектов, то есть им пытаются закрыть рот. Единицам, попавшим в ЗакС, чтобы отстаивать интересы жителей, оппозиционным депутатам, затыкают рты. Так быть не должно, потому что они озвучивают то, что волнует жителей нашего города и нашей страны. Такое наплевательское отношение к людям меня, конечно, не устраивает и очень сильно раздражает.

Второе, что меня раздражает лично в Макарове - вся Петроградская сторона превратилась в паутину, где везде расставлены его люди. В аппарате ЗакСа - его сослуживцы, люди, которые были с ним в академии Можайского. Мне кажется, это неправильный принцип развития города. Людей нужно набирать по принципу профессионализма и компетенций.

- Если Макаров будет выдвигаться не по третьему округу, у вас тоже планы изменятся? В любом случае будете составлять конкуренцию лично ему?

- Я выбрала округ и из этого округа никуда не денусь. Для меня очевидно, что даже если там не пойдет Макаров, в месте, где все завязано на его личности, где в нужных местах сидят его люди, не пойдет человек, который с ним не аффилирован, который не представляет его интересы. Этот человек будет продолжать в округе ту же политику.

- Штаб Навального - ваше основное место работы?

- Да.

- По образованию вы социолог. Где работали раньше?

- Я преподаватель социологии по образованию, но по профессии не работала. Только проходила стажировки и практики. Еще когда училась, я начала работать в Израильском культурном центре.

- Это было в Новосибирске?

- Да, это было в городе Новосибирск. Сначала я была вожатой, работала со студентами, затем я была координатором, занималась организацией фестивалей кино, выставок, лекций и так далее. Затем я переехала в Петербург.

- Когда это было?

- Конец 2013 года. Потом я стала координировать группы по всей России, которые работают с молодежью, со студентами. И потом, за год до прихода в штаб, я еще работала организатором мероприятий.

- До начала работы в штабе в вашей жизни была общественно-политическая активность?

- В 2011-2012 годах я участвовала в акциях протеста в Новосибирске.

- В акциях за честные выборы?

- Да, связанных с нарушениями на выборах в Госдуму. Потом, когда переехала в Петербург, была практически на всех акциях Навального. Пропустила только "Он вам не Димон", я тогда работала. Несколько раз помогала штабу как волонтер, например, обзванивала задержанных, узнавала, нужна ли им какая-то помощь. На президентских выборах [2018 года], до которых Навального не допустили, стала наблюдательницей, затем вошла в состав избирательной комиссии. С 2018 года я успела поработать в двух участковых избирательных комиссиях членом с правом решающего голоса. Если говорить об общественной деятельности, то у меня тоже большой опыт волонтерства в разных организациях.

- Почему в 2011 году вас зацепила проблема нарушений на выборах?

- Я всегда следила за новостями. Мы еще в школе обсуждали разные темы, каждый высказывался по актуальной повестке как считает нужным. Мои родители тоже меня воспитывали в такой среде, где можно задавать вопросы, не соглашаться. У нас с родителями часто бывали разные мнения. Когда случилась история с фальсификациями на выборах, конечно меня это задело. Многие мои друзья ходили голосовать вечером, и за них уже были поставлены подписи. Получается, за них кто-то мог проголосовать. Оставаться в стороне, конечно, было невозможно.

- Представители штаба Навального участвовали в переговорах между политическими партиями, на которых обсуждалась, в частности, возможность разводки округов. Всё действительно плохо с попытками объединиться? У оппозиции не получается договориться?

- Этих встреч было немного, и не на всех я была. Но почему такой пессимизм? Мне, наоборот, кажется хорошо, что представители партий сели за один стол и начали говорить.

- Это происходит перед каждыми выборами.

- Тем не менее, все понимают, какая ситуация. Все понимают, что бы могло быть, если бы пять лет назад было "Умное голосование" или единые кандидаты. Более чем по десятку одномандатных округов победили бы не кандидаты от "Единой России". Думаю, что, если даже по части округов удастся договориться, это будет уже очень хорошо. Понятно, что власти выгодно, если везде будет от каждой партии по представителю и "Единая Россия" наберет необходимые проценты, нагнав бюджетников. Я сделаю все, чтобы удалось достичь договоренности, хотя бы там, где есть действительно сильные оппозиционные кандидаты.

- Сейчас переговоры продолжаются или зашли в тупик?

- Наш штаб не инициатор, мы на них только присутствуем. Выдвигать кандидатов будут партии. С этим вопросом лучше обратиться к ним.

- В ЗакС от штаба Навального еще кто-то пойдет?

- О всех кандидатах от штаба и поддержанных штабом можно будет узнать из наших социальных сетей.

- То есть будет о чем узнавать?

- Если кто-то будет еще выдвигаться, то мы об этом объявим.

- Насколько я понял, вы надеетесь пойти в парламент от партии "Яблоко"?

- Я пока нахожусь в процессе переговоров с разными политическими силами. Если "Яблоко" решит меня выдвинуть - отлично. Но поскольку они принимают решение о выдвижении, вопрос лучше задавать им. Я готова и идти от партии, и быть выдвинутой жителями, если будет такая необходимость.

- Вы готовы идти от любой партии кроме "Единой России"?

- Хороший вопрос...

- Если предложат, например, Партия Роста или КПРФ, согласитесь?

- Давайте, вы узнаете это в момент выдвижения или договоренности.

- Хорошо. Вы говорили, что не хотите быть спойлером Вишневскому во втором избирательном округе. Активисты Вадим Суходольский и Ярослав Костров, которые решили там выдвигаться, по вашему мнению, спойлеры?

- Не хочу вешать такой ярлык. Но мне кажется, что для общего дела такое решение не полезно. Я считаю, что есть сильный кандидат, у которого был неплохой результат на прошлых выборах и есть хорошая поддержка в округе. Я это на себе почувствовала во время муниципальной кампании.

- Как заключение Навального отразилось или может отразиться на работе "Умного голосования"?

- Конечно, Навальный - это сильнейшая фигура. Его присутствие в медийном поле - видеороликах, еженедельных эфирах - это максимально важно. Не просто так штабы называются его именем, а не как-то абстрактно. Конечно, это большая потеря. Именно поэтому Навального всячески пытаются отгородить от связей с внешним миром. Но не первый раз Навального "закрывают", не первый раз другие сотрудники штабов находятся под арестом. Любовь Соболь, например. Она ведет свою кампанию, находясь под домашним арестом. Мы натренированы на это. Сейчас каждый человек в нашей структуре думает, что ему нужно сделать в разы больше.

А еще из-за того, что людей очень сильно цепляет и бесит, что Навальный просто так сейчас находится в колонии, многие идут регистрироваться в "Умном голосовании". Я вчера была на встрече с нашими новыми волонтерами. Для многих из них спусковым крючком стало задержание и арест Навального. Поэтому тут две стороны медали. С одной стороны, публично Алексея меньше - это плохо, с другой - люди понимают, что происходит, у них открываются глаза. "Умному голосованию" это играет на пользу.

- Петербургских кандидатов, которых будет рекомендовать "Умное голосование", определят у нас или в Москве?

- Основное решение принимает Петербург. Мы знаем обстановку, мы знаем, какие кандидаты провели мощную кампанию, мы видим публикации в СМИ, видим реакцию людей и так далее. Москва в какой-то степени будет помогать определиться с этим решением, хотя бы потому, что есть социологическая служба, которая позволит определить настроения людей. Но основное решение за Петербургом.

- Вы сами проводите социологические исследования?

- Да, в Фонде борьбы с коррупцией* есть социологическая служба, перед выборами она всегда активно работает. Она действует уже несколько лет, проводит самые разные исследования, по Петербургу они тоже будут.

- Штаб Навального обещал выплатить штрафы всем задержанным на акциях 23 и 31 января. Сколько выплатили в Петербурге?

- История со штрафами такая. Мы собрали пожертвования на штрафы и отправили в Москву. Сейчас алгоритм по всем практически городам такой: люди пишут на почту ФБК и на этапе, когда им нужно подать апелляционную жалобу, и на этапе, когда у них уже есть решение суда по апелляции, чтобы дальше идти в ЕСПЧ. Если в этом решении указан штраф, то сумму штрафа компенсирует Москва.

- То есть вы в этом не участвуете?

- Участвовали только финансово. Направили в Москву те деньги, которые петербуржцы, наши сторонники, нам прислали.

- Допустим, вы стали депутатом. Что сделаете первым делом в Законодательном собрании?

- Как я уже говорила, хотелось бы добиться поименного голосования. Парламент должен быть открытым для людей, а депутаты должны отвечать за свои решения перед людьми на следующих выборах. Когда этого нет, то о чем можно говорить? Ну и, безусловно, хотелось бы, чтобы спикером Законодательного собрания был не представитель партии "Единая Россия", а человек, разделяющий демократические взгляды, который бы давал слово любым депутатам, в том числе для вопросов губернатору, когда он приходит в Законодательное собрание.

- Сейчас этого не происходит?

- Ну боже мой, выключенные микрофоны, эти ссоры, "мексиканские сериалы" и так далее... Конечно, так быть не должно. Посмотришь запись заседания какого-нибудь английского парламента и сердце разрывается - как это могло бы быть и как это есть у нас.

*Фонд борьбы с коррупцией внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иностранных агентов

Беседовал Сергей Еремеев / фото предоставлены Ириной Фатьяновой

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.