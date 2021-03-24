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17:26

"Передавал, что отнимается нога": Волков поведал об ухудшении здоровья Навального в колонии

фото ЗакС политика "Передавал, что отнимается нога": Волков поведал об ухудшении здоровья Навального в колонии

Политик Алексей Навальный, пребывающий в исправительной колонии №2 Покрова, пожаловался на резкое ухудшение состояния здоровья. О недомогании оппозиционера рассказал его соратник Леонид Волков у себя в Telegram-канале.

"С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена. При всех известных нам обстоятельствах, резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство", - переживает Волков.

По предположению Волкова, Навального могли поместить в тюремный лазарет, однако администрация покровской колонии "может пытаться скрывать этот факт".

Адвокатов политика сегодня снова не пускали в ИК-2.

Ранее Навальный поведал о "любимых" частях из его ежедневного распорядка дня.

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