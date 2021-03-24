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18:32

Депутат "Лиговки-Ямской" отсудил 1 рубль у Войтановского по делу о защите чести и достоинства

фото ЗакС политика Депутат "Лиговки-Ямской" отсудил 1 рубль у Войтановского по делу о защите чести и достоинства

Невский районный суд Петербурга удовлетворил иск депутата МО "Лиговка-Ямская" Александра Изотова о защите чести и достоинства к главе муниципалитета Вадиму Войтановскому, который ранее обвинил его в попытке кражи. Об этом ЗАКС.Ру сообщил коллега Изотова Михаил Шабалкин.

- Теперь Войтановский обязан опровергнуть свое сообщение, выплатить моральный ущерб в размере 1 рубля и компенсировать экспертизу текста, - рассказал Шабалкин.

В феврале 2020 года помощники главы МО "Лиговка-Ямская" разослали в средства массовой информации сообщение о том, что Войтановский обратился в полицию с требованием привлечь Изотова к уголовной ответственности за попытку кражи. Якобы один из сотрудников МО вечером увидел депутата рядом с дверью в кабинет № 11, в замке которого застрял ключ. Также в окружении Войтановского заявили, что в период с сентября по декабрь 2019 года из того же кабинета № 11 пропали 20 книг из серии "Жизнь замечательных людей", 10 бамбуковых салфеток, две банки кофе и одна чашка из сервиза. 

Информация о заявлении в полицию появилась и в официальной группе МО "Лиговка-Ямская" "ВКонтакте". Суд установил, что содержанием этого поста депутату был нанесен моральный вред и за это ответственен Войтановский.

О причинах конфликта в "Лиговке-Ямской", который привел к судебному разбирательству, читайте подробнее в материале ЗАКС.Ру.

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