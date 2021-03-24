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18:36

Канада ввела санкции в отношении глав ФСИН, ФСБ, Генпрокуратуры, Росгвардии и других ведомств из-за кейса Навального

фото ЗакС политика Канада ввела санкции в отношении глав ФСИН, ФСБ, Генпрокуратуры, Росгвардии и других ведомств из-за кейса Навального

Уголовное дело российского оппозиционера Алексея Навального, осужденного на 2,5 года колонии, послужило поводом для введения санкций со стороны Канады в отношении девяти высокопоставленных чиновников РФ, оповестили в МИД заокеанской страны.

Так, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, замминистры обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло.

Ранее, напомним, санкции из-за дела Навального расширили в США и ЕС.

США, в частности, также ввели санкции в отношении ряда высокопоставленных российских чиновников и госорганизаций: в "черном списке" - первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов и другие.

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