Памятник зайцу у Иоанновского моста демонтировали для реставрации

Сотрудники ГБУ "Мостотрест" демонтировали памятник зайцу у Иоанновского моста в Петропавловскую крепость, чтобы подготовить ледорезы, на которых он стоял, к ремонту, сообщили в Смольном.

Ледорезы накренились из-за давления льда на них, и их нужно установить в проектное положение. Их осмотрят после того, как завершится ледоход по Неве и ее притокам. Тогда будет понятно, сколько предстоит сделать работникам "Мостотреста", поэтому о сроках ремонта говорить рано. Работы будут проводиться поэтапно: для начала восстановят ледорез, на котором размещается памятник зайцу, затем – почистят и покрасят самого зайца.

Памятник зайцу авторства Владимира Петровичева и Сергея Петченко был открыт в 2003 году в честь 300-летнего юбилея Петербурга. Его установка была приурочена к окончанию реставрационно-восстановительных работ Иоанновского моста.

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