Кремль пообещал дать "соответствующий ответ" на санкции Канады

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона даст "соответствующий ответ" на санкции, введенные Канадой в отношении девяти официальных лиц, передает ТАСС.

Так Песков ответил на вопрос, будут ли власти РФ симметрично реагировать на действия Оттавы. Также Песков заявил, что Москва считает эти санкции незаконными, передает РИА "Новости".

Канада ввела санкции в отношении девяти высокопоставленных российских чиновников из-за дела Алексея Навального, которого отправили на 2,5 года в колонию. Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, замминистры обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло.

Ранее, напомним, санкции из-за дела Навального расширили в США и ЕС.