"Новые люди" намерены выдвигаться в ЗакС и ГосДуму от Петербурга по всем округам

Партия "Новые люди" выставит своих кандидатов на всех 25 округах по выборам в Законодательное собрание Петербурга, сообщил журналистам 24 марта председатель политорганизации Алексей Нечаев. Он не уточнил, сколько мест партия намерена получить в городском парламенте. По его словам, "Новые люди" относятся к тому типу общественности, которые не очень много рассказывают, но зато достигают результатов: "Нам проще сделать, чем хвалиться до того, как ты что-то сделал". Нечаев добавил, что по восьми петербургским округам в Государственную Думу партия также намерена выставить своих кандидатов.

Руководитель "Новых людей" сообщил, что организация ведет переговоры с некоторыми лидерами мнений, но называть их не захотел. О своем выдвижении от партии должны заявлять сами кандидаты, считает Нечаев.

По его словам, аудитория "Новых людей" - это те избиратели, которые раньше не ходили голосовать, потому что не было подходящих партий и которые до этого отдавали свои голоса КПРФ, "Яблоку", Партии роста и другим оппозиционерам. Последним "Новые люди" могут показаться более интересными, считает Нечаев. По его мнению, это следует из того, что на выборах в городскую думу в Томске "Новые люди" получили 15% голосов, а Партия роста - 5%.

Напомним, партия "Новые люди" появилась в 2020 году. В тот же год представители партии выиграли выборы в законодательные собрания Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской областях, а также в городскую думу Томска.