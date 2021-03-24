Депутат МО "Светлановское" подал иск к Беглову

Депутат муниципального образования "Светлановское" Юрий Мазурик подал иск к губернатору Петербурга Александру Беглову, сообщил ЗАКС.Ру сам муниципальный депутат. По его словам, глава города должен был направить в муниципалитет свое мнение и проект решения об удалении в отставку главы МО "Светлановское" Янины Евстафьевой.

В сентябре 2020 года прокуратура Выборгского района направила в муниципалитет представление. В документе сообщалось, что Евстафьева могла нарушить законодательство о коррупции - она якобы одновременно была главой МО и имела другую работу, не связанную с преподавательской и творческой деятельностью. Прокуратура потребовала от депутатов рассмотреть вопрос об удалении Евстафьевой. Для этого муниципалам необходимо еще получить мнение губернатора по вопросу, так как в МО "Светлановское" есть госдолжности, пояснил Мазурик. Он просил главу города направить соответствующее письмо в округ, но до сих пор документа нет.

- Не важно, удалит совет главу, не удалит… Грубо говоря, либо [после получения мнения Беглова] совет удаляет такого главу, либо губернатор обязан инициировать судебное заседание, где бы суд обязал либо удалить главу совета, либо расформировать совет как совет, не исполняющий решения, соответствующие действующим нормам законодательства, - сказал Мазурик.

Мундеп подал иск к главе города в Куйбышевский районный суд, но тот 24 марта отказался его принимать из-за того, что считает дело неподсудным себе. Мазурик заверил ЗАКС.Ру, что в таком случае направит иск в Санкт-Петербургский городской суд.

София Саттарова

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