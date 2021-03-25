Власти Москвы могут разрешить проведение массовых мероприятий в апреле

Мэрия Москвы подумывает отменить часть установленных в городе антивирусных ограничений в части снятия запрета на проведение массовых мероприятий уже в апреле, извещает "Интерфакс".

"Такая возможность рассматривается, но все будет зависеть от эпидемической обстановки. Если в течение ближайших недель ситуация будет благоприятной, ограничения могут быть сняты в середине-конце апреля, что, в частности, позволит провести массовые мероприятия, приуроченные к 9 мая, в очном режиме", - уведомил в разговоре с агентством приближенный к руководству Москвы источник.

Добавим также, ранее РБК писал о том, что грядущие майские праздники, а именно - День Победы и шествие "Бессмертного полка", в столице пройдут в обычном формате, так как уже к этому времени власти отменят часть антиковидных предписаний.