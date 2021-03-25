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9:55

ФСИН: Состояние здоровья Навального оценивается как стабильное, удовлетворительное

фото ЗакС политика ФСИН: Состояние здоровья Навального оценивается как стабильное, удовлетворительное

Соратникам Алексея Навального не следует чрезмерно беспокоиться о состоянии здоровья политика, угрозы его жизни нет, известили в Федеральной службе исполнения наказаний, ссылаясь на полученную от покровской ИК-2 информацию, пишет "Интерфакс".

ФСИН сообщает, что днём ранее, 24 марта, была проведена плановая "физиологическая" проверка арестантов, среди которых также был Навальный.

"По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - заверили в службе.

Накануне, напомним, стало известно, что у Навального появились проблемы со здоровьем в покровской колонии ИК-2, в который он проведет ближайшие 2,5 года в рамках дела "Ив Роше". Адвокатов к нему по-прежнему не пускают.

"С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена", - заявил 24 марта Леонид Волков, не уточняя источник данной информации.

Летом политик пережил тяжелое отравление: иностранные специалисты пришли к выводу, что на его организм оказало воздействие вещество из группы ядов "Новичок". Восстанавливался от последствий интоксикации Навальный в Германии.

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