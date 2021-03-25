Хабаровская полиция задержала 72-летнюю участницу протестов в поддержку Фургала

Хабаровские правоохранители задержали пенсионерку Надежду Ащеулову, участвовавшую в октябрьской акции в поддержку бывшего краевого главы Сергея Фургала, передаёт "ОВД-Инфо".

72-летнюю женщину доставили в ОП №4, составив на неё протокол об участии в несанкционированной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), прошедшей 27 октября 2020 года.

Днём ранее, напомним, в Хабаровске была задержана местная жительница Мадина Петренко, также принимавшая участие в сентябрьском протесте в поддержку Фургала. В отделе на неё оформили протокол по статье об участии в акции, создавшей помехи инфраструктуре и движению транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Фургала, напомним, задержали в июле 2020 года, после чего сразу этапировали в Москву. Сразу после этого по всему Хабаровскому краю начались массовые манифестации: граждане требовали возвращения управленца домой и справедливого и открытого суда над ним.