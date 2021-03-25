Коронавирус подтвердился у еще 9,2 тысяч россиян, из которых 804 - петербуржцы

В России за прошедшие сутки зафиксировали 9221 случай заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 393, а сумел поправиться 10881 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1787 новых больных, в Петербурге – 804, в Подмосковье – 540. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1273 человек и скончалось 37.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии и Индии.