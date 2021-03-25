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12:10

Вишневский просит расширить список гайд-парков и вернуть в него площадь Ленина

фото ЗакС политика Вишневский просит расширить список гайд-парков и вернуть в него площадь Ленина

Петербургский депутат Борис Вишневский написал обращение к главе города Александру Беглову, в котором он просит дополнить список площадок, публичные мероприятия на которых не требуют официального согласования со Смольным, новыми локациями. По мнению "яблочника", петербуржцы заслужили право собираться по упрощенной процедуре в таких местах, как эспланада Шпалерной улицы у памятника Дзержинскому, площадка на Пионерской площади перед ТЮЗом, площадка с фонтаном между домами 11А и 11Б по Дегтярному переулку и Греческую площадь.

Кроме того, Вишневский предлагает вернуть в перечень таких мест площадь Ленина, об изменении статуса которой стало известно накануне. Происходящее с гайд-парками в Петербурге политик характеризует в письме как "произвольное пространственно-территориальное ограничение свободы мирных собраний, причем допущенное ровно в той части города, которая наиболее полно отвечает природе данной конституционной свободы".

Напомним, накануне омбудсмен Александр Шишлов, выступая в стенах Мариинского дворца объявил о том, что площадь Ленина из-за смены ограничений по заполняемости гайд-парков перестала официально считаться таковым.


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