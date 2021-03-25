"Прекратить психологическую пытку": Общественные деятели обратились в Генпрокуратуру из-за Навального

Российские актёры, писатели, режиссёры и другие видные общественники обратились к главе ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием прояснить ситуацию с Алексеем Навальным: люди обеспокоены известиями об ухудшении его здоровья. Обращение граждан приводит "Дождь".

Подписанты напомнили, что в августе прошлого года политика отравили, и даже несмотря на то, что он прошёл курс реабилитации в Германии, в покровской ИК-2 "никакой реабилитационной и серьезной медикаментозной помощи он не получает".

"Мы просим и требуем принять все меры к созданию для Алексея Навального нормальных, не угрожающих его здоровью и жизни условий содержания в колонии, а также обеспечить законный и своевременный доступ к нему его адвокатов. На каком основании их не допускают к их подзащитному, чье здоровье вызывает обеспокоенность?" - интересуются у адресатов авторы обращения.

Под письмом оставили свои подписи режиссеры Андрей Звягинцев, Виталий Манский, Гарри Бардин, писательница Людмила Улицкая, актрисы Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, актер Анатолий Белый, музыкант Андрей Макаревич, политики Леонид Гозман и Борис Вишневский, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, главред Дождя Тихон Дзядко, главред "Медизоны" Сергей Смирнов, а также еще десятки журналистов, редакторов, адвокатов, правозащитников.

Ранее сегодня во ФСИН заявили, что "состояние здоровья Навального оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Накануне, напомним, стало известно, что у Навального появились проблемы со здоровьем в покровской колонии ИК-2, в который он проведет ближайшие 2,5 года в рамках дела "Ив Роше". Адвокатов к нему по-прежнему не пускают.

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