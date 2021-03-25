Жилой дом на Лиговке покрылся огромной трещиной

Жители и муниципальные депутаты Лиговки стали свидетелями появления на доме 11 по улице Черняховского внушительной трещины почти во всю его высоту. Фотографии фасада выложили в свой паблик активисты движения "Центральный район за комфортную среду обитания". По их мнению, случившийся эксцесс вполне может быть связан с эрозией грунтов, возникшей из-за построенного по соседству жилого комплекса на Днепропетровской улице.

"Будет правильно, если в 18:00 кто-то из администрации или жилищного комитета придёт на встречу местных жителей во дворе. Ситуация требует срочных ответов", - гласит текст поста.

Активисты движения, в том числе представляющие муниципальную власть, уже направили в петербургское правительство обращения с призывом принять неотложные меры.

фото: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте