18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:51

Бывшего петербургского таможенника из-за взятки отправили в колонию

фото ЗакС политика Бывшего петербургского таможенника из-за взятки отправили в колонию

Задержанный два года назад бывший инспектор Балтийской таможни Александр Жарин получил от суда приговор в виде семи лет колонии строгого режима. Ему вменили в вину полученную взятку в размере 170 тысяч долларов, а также совершение служебного подлога, передает ТАСС со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру. Помимо суммы коррупционных денег мужчина должен будет выплатить в бюджет 50 тысяч рублей. 

Как установило следствие, взятку Жарин получил за внесение в базу данных Балтийской таможни не соответствующую действительности информацию о вывозе за границу более 50 млн пачек сигарет. При этом де-факто табачные изделия остались на территории России и реализовывались. В деле имеется еще один фигурант, которому инкриминируют посредничество в получении взяток и которого пока не осудили.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

24 марта, 11:05 Помощница председателя Дзержинского суда станет мировым судьей

19 марта, 14:49 Объединенную пресс-службу петербургских судов обвинили в крупном вымогательстве

17 марта, 18:34 Кассационный суд подтвердил обязанность Университета профсоюзов восстановить "Дачу при саде "Озерки"

17 марта, 16:42 В суд поступили дела о насилии над полицейскими во время протестов на Сенной площади

15 марта, 20:40 Горсуд зарегистрировал дело о госизмене из-за продажи советских карт

15 марта, 19:34 Глава МО "Екатерингофский" Смакотин оспаривает в суде административный штраф

15 марта, 18:05 Суд прекратил дело экс-кандидата в мундепы о покушении на убийство

15 марта, 14:01 Арбитраж изучит иск о строительстве экопарка рядом с Юнтоловским заказником

10 марта, 13:57 Суд признал запрещенной информацией аниме "Класс убийц" и "Загадка дьявола"

7 марта, 10:24 Написавший в вагоне метро о Путине петербуржец стал фигурантом уголовного дела


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:52 Юлия Навальная потребовала немедленного освобождения мужа из-за его проблем со здоровьем

18:51 В Калининграде у здания правительства задержали активиста, пикетировавшего против роста цен на ЖКХ

18:41 Бывшему помощнику депутата Коваля продлили домашний арест

18:31 Эсеры хотят подготовить к выборам 120 тысяч наблюдателей

17:59 "Эта таинственность не очень уместна": Невзоров оценил вакцинацию Путина

17:43 Адвокаты: Навальный - в крайне неблагополучном состоянии, голень отнимается

17:22 РФ возобновляет авиасообщение с Германией, Сирией, Таджикистаном и другими странами

17:14 В комздраве допускают возможность третьей волны COVID-19 в конце весны

16:56 Песков: В Кремле не следят за состоянием здоровья Навального

16:56 Суд арестовал еще двух участников "белорусской" акции в Петербурге

16:35 Комиссия ЗакСа не поддержала поправки в защиту сквера в Кузнечном переулке

16:29 У "Норникеля" появился вице-президент по экологии и промышленной безопасности

16:24 Главу штаба Навального в Мурманске оштрафовали за призывы к январским протестам

15:55 В Петербурге на семь суток арестовали участницу акции в поддержку белорусов

15:45 В ЗакСе не захотели дать защитный статус участку в парке Малиновка

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru