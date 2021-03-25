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14:27

Главу штаба Навального в Кургане вызвали в прокуратуру из-за "тюремных" заметок в интервью

фото ЗакС политика Главу штаба Навального в Кургане вызвали в прокуратуру из-за "тюремных" заметок в интервью

Правоохранители вновь заинтересовались персоной координатора штаба Алексея Навального в Кургане Алексея Шварца: на сей раз его вызвали в прокуратуру для дачи объяснений, поделился он сам в разговоре с "Урал. МБХ медиа".

"Прокурор сказал, что нужно опросить из-за публикации Znak.com, из-за фразы "на зоне к нам будут относиться с почетом". Сказал, что в моих интересах скорее к нему прийти и дать разъяснение", - пояснил Шварц.

Напомним, 22 марта "навальнист" вышел на свободу после 60 суток, проведённых в спецприёмнике за организацию несанкционированного протеста 23 января и за вовлечение несовершеннолетней девушки в незаконное мероприятие .

Сейчас в отношении Шварца возбуждено уголовное дело о нарушении тайны переписки из-за расследования о возможных фальсификациях голосования по поправкам в Конституцию.

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