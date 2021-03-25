В Петербурге открылся новый корпус больницы Святителя Луки

Открытие нового корпуса клинической больницы Святителя Луки на Чугунной улице почтил своим присутствием губернатор Александр Беглов, выразивший удовлетворение от проведенных в стенах бывшей поликлиники завода ЛОМО работ и поблагодаривший исполнителей. Здание с более чем вековой историей для размещения в нем стационара с современным диагностическим оборудованием пришлось существенно укрепить и усовершенствовать.

"Этот стационар-трансформер создан в рекордные сроки и передан клинике в оперативное управление. Здесь все готово к приему пациентов", - приводит слова градоначальника пресс-служба Смольного.

Медучреждение высотой в пять этажей содержит 165 обычных коек, которые при необходимости будут перепрофилировать под инфекционные, и 8 реанимационных. Ожидается, что в обозримой перспективе на первых двух этажах начнет функционировать лечебно-диагностический центр, а на остальных этажах появятся онкологическое отделение и отделение нейрореабилитации. Для нового корпуса построили автономную кислородную станцию, а сам кислород доступен для каждой палаты.

фото: gov.spb.ru

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