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15:45

В ЗакСе не захотели дать защитный статус участку в парке Малиновка

фото ЗакС политика В ЗакСе не захотели дать защитный статус участку в парке Малиновка

Комиссия по городскому хозяйству Заксобрания Петербурга на заседании в четверг, 25 марта, отказалась рекомендовать к принятию поправку, защищающую от застройки участок в парке Малиновка, на котором ранее планировалось строительство православного храма, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Предложение, согласно которому вся рекреационная зона должна быть отнесена к перечню зелёных насаждений общего пользования, поддержали только депутаты Борис Вишневский ("Яблоко") и Алексей Ковалев ("Справедливая Россия"). Вишневский при этом напомнил, что с инициативой о включении Малиновки в перечень ЗНОП ранее выступал Смольный, однако парламент её так и не принял. 

Отметим, что в парке с недавних пор действует ограничение на строительство. Там запрещено возводить строения выше 5 метров. Вишневский заявил ЗАКС.Ру, что этого мало и помимо правил застройки лучше защитить территорию законом. 

Окончательное решение по парку Малиновка будет принято на пленарном заседании ЗакСа. Второе чтение поправок о ЗНОП состоится в течение ближайших недель. Напомним, от идеи строительства храма в Малиновке городские власти отказались еще в 2017 года после протестов местных жителей.

Сергей Еремеев


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