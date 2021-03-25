Главу штаба Навального в Мурманске оштрафовали за призывы к январским протестам

Октябрьский райсуд Мурманска решил оштрафовать координатора локального штаба Алексея Навального Виолетту Грудину на 22 тысячи рублей за призывы к участию в несанкционированном протесте в поддержку политика, который прошёл 31 января, передает "Северо-Запад. МБХ медиа".

"О решении узнала на сайте суда. Все прошло без моего участия. Вчера мне позвонили и спросили, приду ли я на суд, причем за час до заседания. А сам протокол мне прислали по почте. Я не должна была туда бежать, потому что так не делается! Меня лишили справедливого судебного разбирательства! Никогда такого не было за 10 лет моей практики!" - поделилась мнением о произошедшем Грудина.

31 января в Мурманске прошло шествие в поддержку оппозиционера: тогда координатор штаба была задержана полицией. Позднее в тот же день на неё напал неизвестный.