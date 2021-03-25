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16:35

Комиссия ЗакСа не поддержала поправки в защиту сквера в Кузнечном переулке

фото ЗакС политика Комиссия ЗакСа не поддержала поправки в защиту сквера в Кузнечном переулке

Поправки депутатов "Справедливой России" и "Яблока", защищающие от возможной застройки сквер в Кузнечном переулке рядом с музеем Достоевского, не были рекомендованы к принятию комиссией по городскому хозяйству Заксобрания Петербурга. На её заседании в четверг, 25 марта, рассматривались предложения ко второму чтению об изменении городского закона о зелёных насаждениях общего пользования. 

Перед первым чтением включить сквер в защитный перечень предложил губернатор Александр Беглов. Ранее, в ходе своей предвыборной кампании, он обещал местным жителям сохранить здесь зелёную зону. Ко второму чтению комиссия ЗакСа внесла поправку, исключающую эту территорию из списка ЗНОП. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков при этом объяснил, что в сквере возможно строительство здания музея Достоевского по новому, ранее не представленному общественности проекту. 

Оппозиционные депутаты упрекнули губернатора в том, что он "подставляет" "Единую Россию", перекладывая ответственность за свои решения на неё. "Яблочник" Борис Вишневский обратился к Беглову с просьбой объяснить, изменилась ли позиция Смольного по вопросу сквера в Кузнечном. Глава города прямого ответа на этот вопрос не дал. 

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев назвал предложение своих коллег по скверу "ложкой дёгтя" в общем пакете поправок. 

- Это мне напоминает ситуацию, - заявил Ковалев на заседании комиссии, - паханы собирают пацанов и говорят: "Ну-ка иди туда, залезь, кое-чего достань, у тебя все равно ответственности никакой, ты ещё несовершеннолетний". Я не хочу, чтобы с нами Смольный поступал [таким образом] как с участком в Кузнечном переулке. Вы подумайте сами, те, кому в порядке паханского указания кто-то позвонил по телефону и сказал: "Давай, поддержи". 

Председатель комиссии, единоросс Сергей Никешин заявил, что Вишневский и Ковалев считают, что может существовать только их позиция по развитию музея Достоевского. 

- Они считают, что позиция может быть только одна - их. Другой позиции по музею Достоевского [по мнению Вишневского и Ковалева] в принципе быть не может. Правильная только позиция оставить сквер, а позиция построить инфраструктуру к 200-летию со дня рождения Достоевского, где туристические группы в 30-40 человек могли бы сходить в туалет, раздеться… Место является меккой, местом паломничества, особенно иностранных туристов. Где они будут присаживаться, извините за выражение? В сквере, который мы хотим оставить? Но это же не дело, - сказал в своем выступлении Никешин. 

За поправку, включающую сквер в Кузнечном в перечень ЗНОП, проголосовали Ковалев и Вишневский. Единороссы Никешин, Александр Тетердинко, Андрей Васильев, Александр Ходосок и Игорь Высоцкий, а также Александр Рассудов из КПРФ - воздержались.

Сергей Еремеев


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