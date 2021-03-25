Суд арестовал еще двух участников "белорусской" акции в Петербурге

В Василеостровском районном суде закончили рассматривать административные дела доставленных в суд участников акции на Морской набережной в поддержку белорусских протестов. Пятисуточные аресты получили Жанна Галеева и Павел Штанько. Им вменили нарушение "митинговой" статьи 20.2 КоАП. Согласно решению суда, 24 января они провели несанкционированную акцию на Морской набережной, демонстрировали бело-красно-белую символику и пели песни.

Часом ранее семь суток спецприемника за ту же акцию получила Юлия Штанько, которая во время акции успела поддержать также преследуемого российского политика Алексея Навального. Двое суток ареста получил Егор Мякинников, но с учетом проведенного в ОВД времени его освободили в зале суда.

На завтра, 26 марта, назначили рассмотрение дела пятого задержанного участника "белорусской" акции, Владимира Драгуна, который утверждает, что не был 24 января на Морской набережной и песен не пел.