Песков: В Кремле не следят за состоянием здоровья Навального

В аппарате главы государства не интересуются вестями о состоянии здоровья того или иного осужденного - каким бы резонансным его кейс не был, сообщил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос об Алексее Навальном, делится "Дождь".

"Нет, [в Кремле] не следят, и мы никакую информацию не запрашивали. За состоянием здоровья осужденных и отбывающих наказание в исправительных учреждениях следит администрация исправительных учреждений и это их функция", - отчитался чиновник.

Ранее сегодня во ФСИН заявили, что "состояние здоровья Навального оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Накануне, напомним, стало известно, что у Навального появились проблемы со здоровьем в покровской колонии ИК-2, в который он проведет ближайшие 2,5 года в рамках дела "Ив Роше". Адвокатов к нему на протяжении нескольких дней не пускали, однако сегодня им всё же удалось попасть внутрь учреждения, однако никаких известий оттуда пока нет.