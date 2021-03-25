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17:14

В комздраве допускают возможность третьей волны COVID-19 в конце весны

фото ЗакС политика В комздраве допускают возможность третьей волны COVID-19 в конце весны

В случае, если петербуржцы не станут активнее прививаться от коронавируса, есть риск, что в город придет третья волна пандемии, считает первый зампред комитета по здравоохранению Андрей Сарана. По его прикидкам, это может случиться с апреля по июнь. Причем необходимость в вакцинации, убежден чиновник, касается уже и тех, кто переболел минувшей осенью, так как за полгода иммунитет к инфекции утрачивается. Дополнительную угрозу представляют новые штаммы коронавируса, сообщения о которых регулярно появляются. Наконец, ситуации, по его мнению, не помогает ослабление ограничений.

"Межведомственная рабочая группа посчитала, что в городе должно быть привито 1,2 млн человек. Минздрав настаивает на цифре 60% от населения старше 18 лет - это 2,6 млн. Минздрав прав, потому что люди, которые переболели в апреле прошлого года, их уже нужно прививать, скорее всего, мы и выйдем к этой цифре", - приводит слова Сараны ТАСС.

Он обратил внимание на то, что Петербург - лидер по числу работающих прививочных пунктов (129), и проблема главным образом состоит в поведении граждан.

"В декабре, когда люди вокруг болели сильно, у людей была мотивация больше. Сейчас кто-то переболел, поправился, вопрос возникает - зачем прививаться", - рассудил чиновник.

По последним данным, цикл вакцинации прошли целиком около четверти миллиона петербуржцев.

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