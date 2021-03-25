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17:43

Адвокаты: Навальный - в крайне неблагополучном состоянии, голень отнимается

фото ЗакС политика Адвокаты: Навальный - в крайне неблагополучном состоянии, голень отнимается

Адвокатам политика Алексея Навального удалось наконец встретиться со своим подзащитным в ИК-2 Покрова: постфактум визита они сообщили журналистам о том, как он себя чувствует. 

В частности, адвокат Ольга Михайлова рассказала, что оппозиционера на протяжении последних четырех недель преследуют сильные боли в ноге, но ранее он запрещал об этом говорить.

"Состояние здоровья у него, конечно, на мой взгляд, крайне неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может ни присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле", - поделилась впечатлениями Михайлова, слова которой приводит "Дождь".

В колонии, добавила адвокат, Навального лечат ибупрофеном и мазями. Ему сделали также МРТ, но результаты исследования не сообщили.

В блоге политика параллельно с заявлением защитников опубликовали скрины двух его обращений к генпрокурору Игорю Краснову и главе ФСИН Александру Калашникову: первое связано с неоказанием Навальному должной медицинской помощи, второе - с "пыткой бессонницей". Дело в том, что Навального ранее поставили на профучет, как "склонного к побегу" арестанта, в связи с чем ночью его будят каждый час и проверяют, на месте ли он. Данные действия он считает незаконными.

Добавим также, сегодня во ФСИН заявили, что "состояние здоровья Навального оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Накануне, соратник оппозиционера Леонид Волков известил, что у Навального появились проблемы со здоровьем в покровской колонии ИК-2, в который он проведет ближайшие 2,5 года в рамках дела "Ив Роше". Адвокатов к нему на протяжении нескольких дней не пускали.

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