"Эта таинственность не очень уместна": Невзоров оценил вакцинацию Путина

Публицист Александр Невзоров счел ошибочным решение президента Владимира Путина сделать прививку от коронавируса непубличным образом и лишь постфактум рассказать об инъекции. При ином подходе к задаче, считает он, удалось бы поднять популярность российской вакцины, нуждающейся в этом.

"Эта таинственность не очень уместна, потому что абсолютно необъяснимо: вот сейчас имидж "Спутника V", он существенно потрепан и нуждался бы в таком звездном часе, когда это сделал бы непосредственно Путин. Вообще, Путину колоться надо было демонстративно и открыто, потому что уж в чем в чем, а в застенчивости Владимира Владимировича как-то не заподозришь. Он всегда любил посверкать голыми телесами к восторгу провинциальных дур", - рассудил комментатор в авторской радиопрограмме.

Невзоров, рассуждая о причинах этой "глухой тайны", предположил, что Путин мог в последнее время сделать себе неприличную татуировку и не хочет ее демонстрировать. Кроме того, публицист допустил, что президент попросту боится уколов и не хочет представать перед телекамерами с "закушенной губой" и "бледностью закатанных глаз".