В Калининграде у здания правительства задержали активиста, пикетировавшего против роста цен на ЖКХ

Жителя Калининграда Сергея Дустина задержали у стен локального правительства после того, как он вышел с одиночным пикетом, протестуя против роста цен на услуги ЖКХ, информирует "Северо-Запад. МБХ медиа".

"Я простоял 15 минут. Потом прибежали сотрудники полиции. Они заявили, что я пьяный. Сейчас я нахожусь на Барнаульской улице. Мы ищем возможность пройти медосвидетельствование", - уточнил в разговоре с изданием активист.

Полиция, по мнению Дустина, на самом деле не считает его нетрезвым.

"Это повод, чтобы меня убрать от здания правительства, так как туда сегодня приехал полпред президента", - предположил калининградец.