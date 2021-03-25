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25 марта, 18:51

В Калининграде у здания правительства задержали активиста, пикетировавшего против роста цен на ЖКХ

фото ЗакС политика В Калининграде у здания правительства задержали активиста, пикетировавшего против роста цен на ЖКХ

Жителя Калининграда Сергея Дустина задержали у стен локального правительства после того, как он вышел с одиночным пикетом, протестуя против роста цен на услуги ЖКХ, информирует "Северо-Запад. МБХ медиа".

"Я простоял 15 минут. Потом прибежали сотрудники полиции. Они заявили, что я пьяный. Сейчас я нахожусь на Барнаульской улице. Мы ищем возможность пройти медосвидетельствование", - уточнил в разговоре с изданием активист.

Полиция, по мнению Дустина, на самом деле не считает его нетрезвым.

"Это повод, чтобы меня убрать от здания правительства, так как туда сегодня приехал полпред президента", - предположил калининградец.

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