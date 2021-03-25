Юлию Галямину лишили мандата муниципального депутата

Депутаты из столичного муниципалитета Тимирязевский проголосовали за досрочное прекращение полномочий их коллеги Юлии Галяминой, передает "МБХ Медиа" со ссылкой на депутата Сергея Довгаля. Восемь человек проголосовали "за", четверо - "против", один воздержался. Характерно, что самой Галяминой попасть на заседание не удалось, как и представителям СМИ, которых она выражала желание привести. Охранники закрыли дверь на замок.

Основанием для такого решения муниципалов стал приговор, вынесенный Галяминой в декабре по так называемой "дадинской" статье 212.1 УК и вступивший в силу. Женщина получила два года условно за неоднократные нарушения на митингах. Ранее у нее были планы баллотироваться в Государственную думу, но судимость лишила ее такой возможности.

Свое исключение из совета Галямина собирается оспаривать.