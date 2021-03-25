18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

25 марта, 19:42

Юлию Галямину лишили мандата муниципального депутата

фото ЗакС политика Юлию Галямину лишили мандата муниципального депутата

Депутаты из столичного муниципалитета Тимирязевский проголосовали за досрочное прекращение полномочий их коллеги Юлии Галяминой, передает "МБХ Медиа" со ссылкой на депутата Сергея Довгаля. Восемь человек проголосовали "за", четверо - "против", один воздержался. Характерно, что самой Галяминой попасть на заседание не удалось, как и представителям СМИ, которых она выражала желание привести. Охранники закрыли дверь на замок.

Основанием для такого решения муниципалов стал приговор, вынесенный Галяминой в декабре по так называемой "дадинской" статье 212.1 УК и вступивший в силу. Женщина получила два года условно за неоднократные нарушения на митингах. Ранее у нее были планы баллотироваться в Государственную думу, но судимость лишила ее такой возможности.

Свое исключение из совета Галямина собирается оспаривать. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
25 марта, 23:43 Макаров готов идти в Госдуму - если поступит соответствующий приказ

25 марта, 23:20 Беглов: Макаров мог бы помогать Петербургу из Госдумы

25 марта, 22:26 Новые главы "зеленой книги" Петербурга

25 марта, 21:42 Муринский парк планируют защитить от застройки законом

25 марта, 21:15 На Малой Садовой задержали троих участников акции в поддержку белорусов

25 марта, 20:59 ТАСС: Офис Строительно-монтажного треста №1 обыскивают по делу о 62 млн рублей

25 марта, 20:17 Дрозденко попросил Голикову упростить вакцинацию для россиян из соседних стран

25 марта, 20:15 Пока никто не видел: Гайд-парков в Петербурге снова четыре

25 марта, 19:42 Юлию Галямину лишили мандата муниципального депутата

25 марта, 19:24 Против отрицавшего Холокост профессора возбудили уголовное дело

25 марта, 18:52 Юлия Навальная потребовала немедленного освобождения мужа из-за его проблем со здоровьем

25 марта, 18:51 В Калининграде у здания правительства задержали активиста, пикетировавшего против роста цен на ЖКХ

25 марта, 18:41 Бывшему помощнику депутата Коваля продлили домашний арест

25 марта, 18:31 Эсеры хотят подготовить к выборам 120 тысяч наблюдателей

25 марта, 17:59 "Эта таинственность не очень уместна": Невзоров оценил вакцинацию Путина

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru