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25 марта, 20:17

Дрозденко попросил Голикову упростить вакцинацию для россиян из соседних стран

фото ЗакС политика Дрозденко попросил Голикову упростить вакцинацию для россиян из соседних стран

Руководство Ленинградской области задалось целью помочь россиянам, постоянно проживающим в приграничных государствах (Эстония, Финляндия) и желающим при этом пройти вакцинацию от коронавируса в России ввиду территориальной близости региона, который возглавляет Александр Дрозденко. Для этого губернатор написал обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В документе он указывает на юридические сложности: на сегодняшний день такие граждане только единожды могут выехать РФ, и значительная их часть уже израсходовала эту возможность. Между тем, вакцинация по-прежнему остается актуальной проблемой.

"Прошу рассмотреть возможность принятия решений, позволяющих осуществить неоднократное пересечение государственной границы гражданам Российской Федерации, следующим с целью вакцинации в Российскую Федерацию, при предъявлении подтверждающих документов", - говорится в письме Дрозденко, которое цитирует пресс-служба областной администрации.

Прививать региональное правительство россиян-"соседей" намеревается на территории приграничных Кингисеппского и Выборгского районов.

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