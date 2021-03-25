Дрозденко попросил Голикову упростить вакцинацию для россиян из соседних стран

Руководство Ленинградской области задалось целью помочь россиянам, постоянно проживающим в приграничных государствах (Эстония, Финляндия) и желающим при этом пройти вакцинацию от коронавируса в России ввиду территориальной близости региона, который возглавляет Александр Дрозденко. Для этого губернатор написал обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В документе он указывает на юридические сложности: на сегодняшний день такие граждане только единожды могут выехать РФ, и значительная их часть уже израсходовала эту возможность. Между тем, вакцинация по-прежнему остается актуальной проблемой.

"Прошу рассмотреть возможность принятия решений, позволяющих осуществить неоднократное пересечение государственной границы гражданам Российской Федерации, следующим с целью вакцинации в Российскую Федерацию, при предъявлении подтверждающих документов", - говорится в письме Дрозденко, которое цитирует пресс-служба областной администрации.

Прививать региональное правительство россиян-"соседей" намеревается на территории приграничных Кингисеппского и Выборгского районов.