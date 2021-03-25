Пока никто не видел: Гайд-парков в Петербурге снова четыре

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский 25 марта предложил губернатору Петербурга Александру Беглову вернуть в список гайд-парков площадь Ленина и добавить еще четыре новые точки. О том, что излюбленное место митингующих у Финляндского вокзала с апреля 2020 года, как и еще три площадки, больше не является открытым местом для акций, никто, кажется, в течение года и не догадывался. Проблему озвучил на заседании Законодательного собрания уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов - теперь оппозиционеры снова озаботились вопросом организации гайд-парков в центре города.

Никто и не заметил

Изначально, в 2012 году, перечень гайд-парков определили в постановлении правительства города №1363. В список вошли Удельный, Полюстровский, Южно-Приморский парки и сад им. 30-летия Октября. В феврале 2019 года перед выборами губернатора Петербурга тогда еще временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов увеличил количество гайд-парков , подписав изменение в ранее принятое постановление. Перечень пополнился площадью Ленина, садом Девятого Января и парками Екатерингоф и Пионерский. Правда в документе было одно уточнение: эти поправки действуют до тех пор, пока депутаты Законодательного собрания не примут свои изменения в закон о митингах. Это уточнялось во втором пункте:

"Постановление действует до вступления в силу закона Санкт-Петербурга, изменяющего нормы предельной заполняемости специально отведенных мест".

Тогда законопроект только разрабатывался - на его принятие потребовалось около года. Активно обсуждать документ начали в феврале 2020 года. На одной из таких встреч представитель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности предложил снова сократить число гайд-парков с восьми до четырех. Аргументировал это начальник юридического отдела ведомства Андрей Воробьев невостребованностью некоторых локаций:

- Если мы возьмем по 2019 году, то всего состоялось на специально отведенных местах 37 мероприятий, из них четыре в Удельном парке, одно в Полюстровском, три в парке Екатерингоф и 29 на площади Ленина. Остальные места были никому, видимо, не интересны. Фактически у нас используются порядка четырех специально отведенных мест.

Некоторые депутаты тогда отметили, что некоторые гайд-парки могут не интересовать петербуржцев из-за их удаленности от центра города и метро. По этим критериям самым доступным местом для сбора без согласования на тот момент была площадь Ленина.

Однако, разрабатывающийся документ комитет по законодательству городского парламента все же снизил обязательную норму по гайд-паркам до четырех, но увеличил максимальное разрешенное число участников с 200 до 500 человек. Законопроект окончательно приняли в марте 2020 года, и теперь один из первых пунктов звучит так:

"Правительство Санкт-Петербурга определяет не менее 4 единых специально отведенных или приспособленных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера (далее - специально отведенные места)".

При принятии документа в третьем чтении новые нормы практически не обсуждали: начинал бушевать коронавирус и надвигались поправки в Конституцию. Да и любые публичные мероприятия на тот момент уже были запрещены постановлением правительства города по противодействию COVID-19 - эта норма не отменена до сих пор.

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров в день принятия поправок в закон о митингах заявил, что документ был "выстрадан". При его подготовке учитывалось мнение разных сторон, в том числе омбудсмена Шишлова, подчеркнул депутат.

Уполномоченный по правам человека, правда, неоднократно говорил, что гайд-парки надо организовать в центральных районах Петербурга. Об этом он напомнил в своем докладе, который озвучивал на заседании парламента 24 марта:

"Для восстановления реальной возможности реализации гражданами в Санкт-Петербурге права на свободу мирных собраний в специально отведенных местах необходимо не только вернуть специально отведенные места, установленные ранее постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2019 № 77, но и определить новые места, расположенные в центральных районах Санкт-Петербурга, – с учетом постановления КС РФ".

Шишлов отметил, что сейчас граждане вынуждены отказываться от проведения публичных мероприятий или проводить их без согласований. Если не создать новые гайд-парки, то "реализация петербуржцами права на свободу собраний после отмены ограничений будет значительно затруднена", считает омбудсмен. Он добавил, что самым востребованным местом является площадь Ленина.

Актуальность гайд-парков

В 2019 году у Финляндского вокзала в частности митинговали в защиту зеленых зон Петербурга, Шиеса, за честные выборы перед днем голосования и за отмену их итогов в ряде муниципалитетов уже после ЕДГ. Особенно площадь Ленина полюбилась коммунистам, которые проводили свои акции за честные выборы и по многим другим поводам.

Для проведения митинга в гайд-парке петербуржцам не надо согласовывать это решение с властями города. Достаточно заранее направить уведомление о мероприятии с указанием, когда, во сколько и сколько человек планирует прийти на место. Если выбранный гайд-парк уже занят, то власти обязаны предоставить заявителю другие площадки для выражения позиции по тому или иному вопросу.

Руководитель фракции КПРФ в петербургском парламенте Ольга Ходунова в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что ни на каких мероприятиях в гайд-парках Петербурга не было происшествий: ни экстремистской деятельности, ни потасовок, ни столкновений с правоохранительными органами - все проходило в рамках закона.

- Социальная напряженность снималась, социальная активность развивалась, и никому это не мешало. <...> Но как только власть не дает возможности мирными формами выражать свое отношение, то тогда да… Мы помним 23 и 31 января, когда действительно были какие-то столкновения с полицией. Это же недопустимо. Нельзя жить не в ладу со своими собственными горожанами, - заявила Ходунова.

В январе 2021 года в Петербурге и ряде других российских городов прошли несогласованные протестные акции. Сотрудники правоохранительных органов пытались препятствовать акциям, с применением спецсредств задерживали участников протеста. После акций в Петербурге возбуждено не менее пяти уголовных дел о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Одного участника акции - геодезиста и отца семерых детей Андрея Ломова - суд приговорил к двум годам условно.

Ходунова в разговоре с ЗАКС.Ру напомнила, что уже больше года в Петербурге запрещены любые публичные мероприятия. При этом, культурные и спортивные - уже давно разрешили, отметила глава фракции КПРФ:

- Можно проводить спортивные мероприятия, можно проводить в БКЗ "Октябрьский" огромные мероприятия с участием десятков-сотен людей - все это можно. А на улице даже одиночный пикет невозможен. Ну как вообще?

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский считает, что рано или поздно ограничения снимут, и люди захотят высказать свое мнение на улице. К тому моменту в городе должны быть для этого подходящие места - в центральной части Петербурга, отметил парламентарий.

- Они нужны из-за транспортной доступности и для того, чтобы акции могли достичь своих целей. Есть несколько постановлений Конституционного суда, что граждане имеют право проводить акции там, где можно достичь заявленных целей. Конечно, одна из главных целей публичной акции - максимальное привлечение общественного внимания, - заявил Вишневский.

Парламентарий ЗакСа от "Единой России" Денис Четырбок считает, что вопрос гайд-парков сейчас не сильно актуален - до тех пока действует запрет на проведение публичных мероприятий. Когда их снимут, можно будет вернуться к вопросу, отметил депутат. Он добавил, что возможно проблемой займется постоянная рабочая группа по закону о митингах.

- Информация только вчера была им (омбудсменом - прим. ЗАКС.Ру) озвучена, мы ее вчера получили, поэтому мы сейчас этот вопрос рассматриваем. Это решение принимается правительством, а не Законодательным собранием Санкт-Петербурга. У нас действует рабочая группа постоянная по совершенствованию законодательства о митингах. Не исключаю, что этот вопрос будет рассматриваться у нас на заседании, - сказал Четырбок.

Глава фракции КПРФ в ЗакСе Ходунова сообщила, что пока в вопрос не погружалась, но планирует это сделать в ближайшее время. К решению проблемы уже приступил Вишневский. Он направил губернатору Петербурга Александру Беглову обращение с просьбой внести в список гайд-парков площадь Ленина и еще четыре места в центральной части города: эспланада Шпалерной улицы у памятника Дзержинскому, Пионерская площадь, площадка с фонтаном между домами 11А и 11Б по Дегтярному переулку и Греческая площадь. Перечисленные места находятся в Центральном районе города: недалеко от администрации Петербурга, около Театра юных зрителей, у Невской ратуши и рядом с БКЗ "Октябрьский".

Ходунова предлагает организовать гайд-парки на полюбившейся площади Ленина и традиционных Дворцовой и Исаакиевской площадях. По ее словам, раньше на них регулярно проводились митинги и никаких проблем не возникало.

София Саттарова

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