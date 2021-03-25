Новые главы "зеленой книги" Петербурга

Депутаты ЗакСа по-прежнему не планируют защищать от вероятной застройки сквер в Кузнечном переулке, на месте которого может появиться новое здание музея Достоевского, а также участок в парке Малиновка, где когда-то планировали возвести храм. Кроме того, из перечня зон зеленых насаждений общего пользования рекомендовано исключить сквер в Таврическом переулке. Зато включать хотят территории Муринского парка, Ржевского лесопарка и парка Интернационалистов. Профильная комиссия городского парламента рассмотрела 177 поправок в городской закон о ЗНОП. Одобрены к принятию 67.

Нервы и эмоции

Комиссия по городскому хозяйству петербургского парламента 25 марта окончательно одобрила "пакет" поправок в городской закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). Этот документ регулирует перечень рекреационных зон, защищенных от возможной застройки. Ежегодно он обновляется: какие-то участки в перечень ЗНОП добавляются, какие-то из него исключаются, не только потому, что их хотят застроить, но и, например, для ремонта инженерных сетей.

Сейчас инициатива о корректировке закона о ЗНОП находится на стадии второго чтения. Одобренные профильной комиссией поправки депутатов будут приняты на пленарном заседании с вероятностью в 90%. Изначально рекомендованный "пакет" включал 66 из 177 поправок. Представитель "Яблока" Борис Вишневский и лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев предложили расширить этот список и выступили отдельно еще по нескольким проблемным участкам. Удалось отстоять один - комиссия решила также рекомендовать наделить защитным статусом безымянный сквер у Дальневосточного проспекта, между улицами Антонова-Овсеенко и Дыбенко. Еще одну поправку, касающуюся зеленой зоны вдоль реки Волковки, после выступлений оппозиционеров перенесли из пакета "отклонить" в пакет "на усмотрение депутатов".

Заседание комиссии продлилось больше часа, несмотря на то, что в повестке был всего один вопрос. Некоторые единороссы нервничали и поторапливали коллег. Они утверждали, что все уже обговорили в рамках рабочей группы, а Вишневский и Ковалев со своими предложениями занимают слишком много времени. Больше всех возмущался Андрей Васильев. Он засекал длительность реплик Вишневского и делал замечания, если тот выходил за лимит в одну минуту.

- Зачем у нас работают рабочие органы, комиссии? - недоумевал Васильев. - Зачем разбирались на рабочей группе?

- А зачем депутат здесь сидит? - ответил вопросом на вопрос Ковалев.

- А я отвечу, зачем депутат сидит, если он за 25 лет не выяснил зачем, - не успокаивался Васильев.

- Чтобы задницу лизать что ли? - прервал его мысль Ковалев.

Кузнечный переулок

Смысл намека справоросса стал понятен после его последующего выступления. Ковалев признался, что, в целом, проект решения комиссии его устраивает, но есть и "ложка дегтя" - сквер между домами №№ 5 и 9 в Кузнечном переулке. За этот участок в 2019 году бились местные жители. Они выступали против проекта расширения музея Федора Достоевского, из-за которого значительной части безымянной зеленой зоны грозило уничтожение. Предложенный фондом "Петербург Достоевского" концепт критиковали также градозащитники. Они утверждали, что современное здание музея с подземным паркингом не впишется в архитектуру старого Петербурга. Приближались губернаторские выборы и фаворит предвыборной гонки Александр Беглов выступил в поддержку жителей, заявив, что сквер нужно и правда включить в перечень ЗНОП.

И он сделал это полтора года спустя. Предложенные Смольным и принятые за основу ЗакСом изменения в закон о зеленых насаждениях предусматривают защиту сквера в Кузнечном. Дальше случилось странное. В январе парламентская комиссия по городскому хозяйству утвердила собственную поправку, согласно которой сквер снова должен лишиться статуса ЗНОП. Оппозиционеры заподозрили, что об этом попросили из Смольного. Представитель регионального правительства в ЗакСе Юрий Шестериков объяснил, что исполнительные власти, рассмотрев разные варианты увековечивания памяти Федора Достоевского в год его 200-летия, решили, что лучшее место для этого - сквер рядом с музеем писателя. Он подчеркнул, что если там и будет вестись строительство, то уже по новому проекту, а не тому, что ранее вызвал шквал критики.

На мартовском заседании к вопросу вернулись. Депутат Ковалев высказался о взаимоотношениях двух ветвей власти аллегорично:

- Это мне напоминает ситуацию. Паханы собирают пацанов и говорят: "Ну-ка иди туда, в форточку залезь, кое-чего достань, у тебя все равно ответственности никакой, ты ещё несовершеннолетний". Я не хочу, чтобы с нами по такому принципу Смольный поступал, как с участком в Кузнечном переулке. Губернатор - "за", а вот такие вредные депутаты решили нагадить. Вы подумайте сами, те, кому в порядке паханского указания кто-то позвонил по телефону и сказал: "Давай, поддержи, но потом, чтобы ты обтекал, а не мы". Я бы не хотел быть в этой компании.

Председатель комиссии, член "Единой России" Сергей Никешин озвучил другое мнение:

- У нас есть одна проблема с нашими коллегами. Наши коллеги Борис Лазаревич и Алексей Анатольевич, они почему-то считают, что позиция может быть только одна - их. А другой позиции по музею Достоевского в принципе быть не может. Правильная только позиция оставить сквер, а позиция построить инфраструктуру к 200-летию со дня рождения Достоевского, где туристические группы в 30-40 человек могли бы, извините, сходить в туалет, раздеться… Место является местом паломничества особенно иностранных туристов. Где они там будут присаживаться, извините за выражение? В сквере, который мы хотим оставить? Но это же не дело.

Парк Малиновка

У защитников парка Малиновка история борьбы еще более старая. В 2017 году они смогли добиться отказа от планов строительства на территории зеленой зоны православного храма. Через год угроза возникла вновь. Вмешавшийся в ситуацию Беглов пообещал, что вся территория парка будет сохранена. "Мы не митингуем, мы работаем", - гордо заявлял он по этому поводу на предвыборных дебатах. Позже Смольный, действительно, внес законопроект в защиту Малиновки, но только ЗакС его так и не рассмотрел. То ли времени не хватило, то ли дело в позиции председателя городского парламента Вячеслава Макарова, который неоднократно обещал, что на этом участке будет построен храм.

Поправки в защиту Малиновки вносят ежегодно, но каждый раз их отклоняют. На этот раз очередную попытку совершил Вишневский. Он поинтересовался у эксперта комиссии ЗакСа Александра Карпова, какие возражения по парку возникли у органов исполнительной власти, если сам губернатор ранее предлагал защитить эту территорию законом. Карпов замешкался с ответом, и за него сказал Никешин:

- Александр Семенович, как председатель [ЗакСа] говорит, "можете не отвечать". Информация доведена, каждая поправка обсуждалась, а сегодня у нас проект.

На самом деле, строительство в Малиновке и так практически невозможно. На его территории действует ограничение по высоте застройки - 5 метров. Вишневский убежден, что этого мало.

- Правила застройки правительство теоретически может и поменять. Закон это более высокая степень защиты, - объяснил депутат ЗАКС.Ру.

Пьяная гавань и Таврический переулок

Оппозиционные парламентарии вынесли на отдельное обсуждение еще пару десятков территорий. Вносить их в рекомендованный "пакет" не стали. В частности, Вишневский и Ковалев ратовали за включение в список ЗНОП Пьяной гавани, участка рядом с парком 300-летия Санкт-Петербурга, где планировалось строительство апарт-отеля.

- Там реально ЗНОП, все шикарно благоустроено. Я там был дважды и сам видел это. Градсовет даже отклонил появление апартаментов на этом месте. И все равно не хотят включать эту территорию, - посетовал Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру.

Поправкой единоросса Бориса Ивченко, который в Заксобрании представляет Фрунзенский район, защитного статуса предложено лишить сквер в Таврическом переулке, в самом центре города. Здесь еще в 2017 году планировалось строительство гостиницы. Однако местным жителям при поддержке депутатов удалось вернуть зеленой зоне охранный статус.

Кроме того, из перечня ЗНОП собираются убрать зеленую зону на углу Новгородской и Кирочной улиц, рядом с Невской ратушей.

- Возражение органов исполнительной власти в том, что здесь будет создаваться объект ГО и ЧС, - уточнил Александр Карпов.

Узнать подробности об этом объекте депутатам не удалось.

Непреклонной осталась позиция комиссии по поводу участка в Удельном парке, расширению Полюстровского парка, сквера у дома № 8 по улице Декабристов. Эти земли к включению в список ЗНОП решили не рекомендовать.

Что защитят

Важной победой в "Справедливой России" назвали решение наделить защитным статусом Ржевский лесопарк. Эсеры выступили главными инициаторами по этому вопросу. В Партии Роста уже начали праздновать победу в очередной битве за парк Интернационалистов. Согласно принятым в первом чтении поправкам Смольного в закон о ЗНОП, его площадь должна была уменьшится почти на гектар за счет участка вдоль Южного шоссе. Магистраль планировали расширить, забрав часть зеленой зоны. Однако комиссия по горхозу еще в январе решила вернуть участок назад.

Теперь также стало известно, что в Купчино может появиться новый парк площадью 11,25 га на месте сохранившегося участка оборонительного рубежа "Ижора". Местные жители при поддержке Партии Роста несколько месяцев бились за сохранение этой территории от застройки.

Рекомендовано включить в перечень ЗНОП участок в Муринском парке, ранее отведенный под строительство нового корпуса спорткомплекса Nova Arena. Соответствующие поправки внесли сразу несколько депутатов, включая всех единороссов из Калининского района. Активисты вели длительную борьбу против возведение этого объекта и уже добились судебного запрета на застройку зеленой зоны.

О нескольких локальных успехах сообщил депутат Вишневский. Рекомендованы к принятию его поправки в защиту двух скверов в Свечном переулке, зелёной зоны на Ленинградской улице в посёлке Песочное, скверов на Шлиссельбургском шоссе и Новочеркасском проспекте.

В "пакет" поправок от комиссии вошел и сквер у дома № 112 по улице Савушкина, где когда-то планировалось строительство бизнес-центра "Астана". Хотя в последнее время на этот участок никто не покушался, добиться его включения в список ЗНОП не могли несколько лет.

Точная дата второго чтения поправок пока неизвестна. Однако депутаты допускают, что его могут назначить уже на ближайшую среду, 24 марта.

Сергей Еремеев

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