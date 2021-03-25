Беглов: Макаров мог бы помогать Петербургу из Госдумы

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" заявил, что в качестве "тяжеловеса" в Государственной Думе от города видит спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Глава города рассказывал о крупных проектах, для реализации которых очень помогли бы хорошие федеральные парламентарии от Петербурга. Беглов считает, что Макаров сможет объединить депутатов от города и Ленинградской области на благо двух регионов.

- Вячеслав Серафимович Макаров, председатель Законодательного собрания. У него богатейший опыт в организационной работе, и потом, он очень ценит и любит город. Я считаю, что такой человек смог бы объединить всех депутатов — как депутатов города, так и депутатов Ленинградской области, для реализации этих мегапроектов, - сказал губернатор.

Беглов добавил, что говорил с Макаров на тему его выдвижения в Государственную Думу. Глава Петербурга не стал сообщать итоги этого диалога: "Ответит он сам".

Напомним, ранее "Ведомости Санкт-Петербург" со ссылкой на анонимные источники в ЗакСе и руководстве партии сообщили о возможном участии спикера городского парламента в выборах в Госдуму. Сам Макаров не подтвердил и не опроверг эту информацию.

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